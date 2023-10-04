Нотариусы разъяснили, как продать доли в недвижимости

Федеральная нотариальная палата выпустила специальные разъяснения, как продать доли в недвижимости. Принципиальный вопрос: закон запретил продавать доли меньше шести квадратных метров в квартире. Соответственно, если вы хотите мелко нарезать квартиру, нотариус вынужден будет отказать в сделке. А оформить продажу доли можно только через нотариуса.

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Еще важное разъяснение: совладельцы не вправе заблокировать сделку. Они могут либо купить сами, либо отойти в сторону и ждать новых соседей. Таковы правила.

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"Квартиры, дома, земельные участки или, допустим, парковки могут делиться на части и принадлежать сразу нескольким людям по разным причинам, - рассказывают в ФНП. - Это может быть раздел наследства или имущества экс-супругов, приватизация, использование маткапитала на покупку жилья с последующим обязательным выделением доли каждому члену семьи".

Еще бывает, что собственники дарят жилплощадь, например, двум-трем детям. А бывает - даже и не родственникам. В практике был случай, когда бывший супруг разделил половину квартиры - свою долю - между пятью своими же детьми. Каждому ребенку досталось по одной десятой отчего дома. А на другой половине хозяйничает мама.

Впрочем, сейчас многодетному отцу пришлось бы сложнее. Делить бы пришлось с оглядкой на квадратные метры.

До недавнего времени закон не ограничивал площадь долей, и квартиры на легальных основаниях могли делиться практически на квадратные сантиметры и передаваться разным людям.

Недобросовестные граждане пользовались тем, что у владельца доли есть возможность прописаться и жить в квартире. Микродоли передавались черным риелторам, те вселялись в жилое помещение и своим активным "неприятным соседством" вынуждали других жильцов продавать свои доли на невыгодных для них условиях. Помимо нарушения прав граждан наличие микродолей осложняло участие такого жилья в гражданском обороте. Собрать воедино объект из сотни "кусочков", чтобы, например, продать его, порой было невыполнимой задачей.

Поэтому в Жилищный кодекс были внесены поправки, которые запретили собственникам жилья и долей в жилом помещении дробить их на части менее 6 квадратных метров. Эта норма направлена на борьбу с "резиновыми" квартирами и рейдерскими захватами помещений. Теперь, если в результате сделки появляется доля менее 6 квадратных метров, это автоматический повод для отказа в совершении нотариального действия с долями.

При этом остались исключения: доли ниже установленного порога все еще могу появляться, если право общей долевой собственности возникает в силу закона. Например, если жилье получено новыми собственниками по наследству или в ходе приватизации. Так что пока отец жив, выделить своим детям по жилому сантиметру он просто не вправе.

Но в остальном каждый владелец доли может делать с ней что захочет: продавать, обменивать, закладывать, дарить и так далее. Правда, тут важно помнить, что по общему правилу сделки с долями должны быть удостоверены нотариусом.

"Если предполагается возмездное отчуждение - продажа, мена, опцион и тому подобное, предварительно нужно уведомить других сособственников. У них есть преимущественное право выкупа", - объясняют представители нотариата.

Эксперты подчеркивают: уведомление должно быть письменным. Даже если вы все обсудили, пришли к соглашению и обнялись на общей кухне - этого мало. Все шаги должны быть задокументированы.

Кроме того, в уведомлении следует указать все существенные условия сделки, включая стоимость. Причем реальную. Если вы предложите совладельцам выкупить долю условно за два миллиона, а потом будете продавать ее за миллион - сделку не одобрят. Если человек не пытается хитрить, а просто не нашел покупателя на первую сумму и готов ее снизить, - хорошо, но придется высылать новые уведомления совладельцам.