Госземли в России отдадут под инфраструктуру для туризма

Земли, принадлежащие государству, будут передаваться для создания на них инфраструктуры для туризма, то есть санаториев, отелей, курортов, – такой законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, написали "Известия".

В пояснительной записке Минстроя как разработчика документа указывается, что организации по развитию туризма наделят полномочиями агента по предоставлению государственных участков земли. Они смогут совершать сделки, в частности сдавать земли в аренду, предоставлять право на ее использование на период строительства, заключать инвестиционные контракты.

В настоящее время инвесторы при подаче заявки на хозяйствование на госземле должны решить кадастровые вопросы, оформить изменение режима пользования, сделать проект очистных сооружений, газификации, дорог, напоминается в статье.