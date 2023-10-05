Госземли в России отдадут под инфраструктуру для туризма
Земли, принадлежащие государству, будут передаваться для создания на них инфраструктуры для туризма, то есть санаториев, отелей, курортов, – такой законопроект поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, написали "Известия".
В пояснительной записке Минстроя как разработчика документа указывается, что организации по развитию туризма наделят полномочиями агента по предоставлению государственных участков земли. Они смогут совершать сделки, в частности сдавать земли в аренду, предоставлять право на ее использование на период строительства, заключать инвестиционные контракты.
В настоящее время инвесторы при подаче заявки на хозяйствование на госземле должны решить кадастровые вопросы, оформить изменение режима пользования, сделать проект очистных сооружений, газификации, дорог, напоминается в статье.
В корпорации "Туризм.РФ" рассказали изданию, что принятие нового механизма позволит создавать новые и модернизировать существующие объекты туриндустрии, в том числе по инициативе субъектов и совместно с ними. Основная цель законопроекта - ускорение инвестиционного цикла, предоставление мер поддержки инвесторам, привлечение частного бизнеса в сферу туризма, отметили там.