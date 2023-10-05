Во Флоренции ограничат число квартир для сдачи путешественникам

Во Флоренции власти запретили увеличивать количество сдающихся в краткосрочную аренду квартир в историческом центре.

© Unsplash

Как сообщает The Local, мэр Дарио Нарделла заявил, что слишком много местных жителей – около 40 тысяч – вынуждены жить в зданиях, которые напоминают апарт-отели.

За попытку начать сдавать жилье путешественникам для собственника теперь предусмотрен штраф в 5000 евро. Для тех, кто готов перейти на долгосрочную аренду, власти вводят налоговые льготы на три года.

Нарделла рассказал, что число квартир во Флоренции, выставленных на Airbnb, выросло с шести тысяч в 2014 году до 14,4 тысячи. Средняя стоимость аренды выросла за этот период на 42%, в этом году – на 15%.