Во Флоренции ограничат число квартир для сдачи путешественникам
Во Флоренции власти запретили увеличивать количество сдающихся в краткосрочную аренду квартир в историческом центре.
Как сообщает The Local, мэр Дарио Нарделла заявил, что слишком много местных жителей – около 40 тысяч – вынуждены жить в зданиях, которые напоминают апарт-отели.
За попытку начать сдавать жилье путешественникам для собственника теперь предусмотрен штраф в 5000 евро. Для тех, кто готов перейти на долгосрочную аренду, власти вводят налоговые льготы на три года.
Нарделла рассказал, что число квартир во Флоренции, выставленных на Airbnb, выросло с шести тысяч в 2014 году до 14,4 тысячи. Средняя стоимость аренды выросла за этот период на 42%, в этом году – на 15%.
Напомним, что спрос на отдых в Сочи вырос этой осенью на 10%.