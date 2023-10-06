В России зафиксирован рост цен на аренду квартир

В крупных российских городах зафиксирован рост спроса на аренду квартир за последний год - на 8%. Стоимость по стране к концу третьего квартала поднялась на 13%, до 26 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито.Недвижимость».

Отмечается, что в Брянске и Кирове наблюдается самая доступная цена на аренду квартир. Средняя стоимость аренды там составила 14 тысяч рублей.

«Однокомнатные квартиры стоили 12 и 13 тысяч рублей в месяц соответственно», - подчеркнул представитель сервиса.

Кроме того, доступные квартиры для аренды выявлены в Ярославле (16,5 тысячи рублей в месяц), Ульяновске и Ижевске (17 тысяч рублей в каждом), Рязани и Саратове (18 тысяч рублей в каждом).

Дороже всего аренда жилья обойдется в Москве (70 тысяч рублей), Сочи (50 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (33 тысячи рублей).

В России сильнее всего за год поднялись цены на аренду студий (+14%), двух- и однокомнатных квартир (+11% и 10% соответственно), свидетельствуют данные «Авито».