Составлен топ-10 районов Москвы по росту цен на новостройки

Средневзвешенная стоимость квартир комфорт-класса на первичном рынке в границах «старой» Москвы за месяц выросла на 3,1% и составила 308,5 тыс. руб. за кв. метр. Среди 55 районов, в которых идут продажи квартир, рост цен от 1,1% до 8,3% наблюдался в 33 районах, сообщает компания «НДВ-Супермаркет недвижимости».

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По итогам сентября 2023 года наибольший рост средневзвешенной стоимости метра отмечен в Южном Медведково, где «квадрат» подорожал на 8,3% до 306,6 тыс. руб., в связи с ростом стадии строительной готовности в единственном проекте района. На втором месте по росту цен на 7,6% до 366,4 тыс. руб. находится Москворечье-Сабурово, где стартовали продажи квартир с отделкой. На третьем – Бабушкинский район с увеличением стоимости на 7% до 364,6 тыс. руб.

На четвертом и пятом месте районы Ярославский (+6,6% за месяц) и Северное Медведково (+6,4% за месяц). В десятку районов по росту цен за месяц также входят: Митино (+5,9%), Алтуфьевский (+5,5%), Крюково (+4,6), Метрогородок (+4,5%), Солнцево (+4,3%) и Можайский (+4,3%).