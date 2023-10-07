Названы главные ошибки при покупке квартиры в новостройке

Основная ошибка при приобретении квартиры на первичном рынке — это покупка объекта по переоцененной стоимости, предупредил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Главные ошибки при покупке жилья в новостройке он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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«Вы видите красивый рендер, изображение будущей квартиры, которую делает застройщик, и сразу возникает желание ее купить. При этом стоимость данной квартиры в данной локации может быть существенно переоценена. Поэтому однозначно при покупке новостройки нужно анализировать квартиры в округе на "вторичке"», — сказал эксперт.

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Если найти в той же локации похожую по метражу квартиру в новом доме, можно по ее стоимости плюс-минус сделать вывод о том, насколько оправдана цена лота в новостройке, к которому вы присматриваетесь, - Валерий Тумин

Вторая ошибка, которую может допустить покупатель — это приобретение квартиры в несформировавшемся районе, то есть, в локации, где пока нет развитой инфраструктуры.

«Например, сейчас все прекрасно, но, когда все квартиры будут проданы, а люди будут заселены, выяснится, что мощностей существующей инфраструктуры не хватает. Мало школ и детских садов, критические очереди в единственной поликлинике, единственный автобус ходит редко, а на дорогах перманентные пробки. Чтобы избежать этого, нужно проанализировать имеющуюся инфраструктуру и планы развития этой территории», — посоветовал Тумин.

Другая важная ошибка, по его словам, может быть допущена на этапе приемки квартиры в новостройке. Если проводить ее самостоятельно, можно не заметить огрехов, допущенных застройщиком. С виду все может казаться хорошо, но потом проявятся проблемы, которые быстро приведут квартиру в негодное состояние.

«Поэтому я считаю, что очень важно приглашать именно профессиональных специалистов на приемку квартиры. Они помогут удостовериться, что все соответствует ГОСТу и прочим стандартам. Не стоит покупаться на красивую обертку — нужно развернуть конфету и смотреть на то, что находится внутри», — подытожил собеседник «Ленты.ру».