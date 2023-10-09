Перечислены районы Москвы, где упали цены на новостройки

Рейтинг локаций Старой Москвы по темпам снижения средней стоимости 1 кв. м на рынке новостроек возглавил район Некрасовка. Там его цена снизилась с сентября 2022 года на 42%, до 164,7 тыс. рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на платформу bnMAP.pro.

На второй строчке расположился район Аэропорт – средняя стоимость 1 кв. м продемонстрировала снижение на 33%, до 460,6 тыс. рублей.

На третьем месте – Войковский район, где цены упали на 21%, до 338,8 тыс. рублей. Четвертую строчку занял Басманный район, где стоимость «квадрата» снизилась на 20%, до 466,7 тыс. рублей. На пятом месте расположился район Нагатинский Затон (–19%, до 371,6 тыс. рублей).

По словам аналитиков, район Некрасовка показал наибольшую динамику на фоне изменения структуры предложения.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Авито.Недвижимость», в крупных российских городах зафиксирован рост спроса на аренду квартир за последний год – на 8%.