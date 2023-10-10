В Финляндии захотели упростить конфискацию квартир россиян

"Даже те, кто покупает недвижимость за границей, должны понимать, что им необходимо указать адрес, по которому можно отправлять уведомления", - приводит телерадиоканал слова главы Минюста Финляндии. "Собственник должен понимать, что у него есть имущество. И знать, что, если по тем или иным причинам он не платил за квартиру или по другим счетам, это не прощается и не забывается", - заявила Мери.