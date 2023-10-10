В Финляндии захотели упростить конфискацию квартир россиян

Правительство Финляндии стремится облегчить конфискацию собственности и квартир граждан РФ, которые имеют проблемы в оплате счетов и налогов или не выходят на связь. Об этом заявил телерадиоканал Yle со ссылкой на министра юстиции Лину Мери.
Как утверждает телерадиоканал, Финляндия в начале июля ужесточила ограничения на въезд для граждан РФ, владеющих недвижимостью в стране, при этом банковские связи между Россией и Финляндией ослабевают, а счета россиян в финских банках частично закрыты. Все это создает проблемы в оплате гражданами России счетов и налогов, пишет Yle. Также одной из проблем министр юстиции называет невозможность связаться с российскими владельцами жилья.
В связи с этим Мери хочет использовать процедуру, подобную той, что предусматривает Закон о жилищных акционерных обществах, по которому, если владелец недвижимости или доли неизвестен, предупреждение о конфискации жилищного фонда публикуется в официальной газете или в газете, обычно издаваемой на местном уровне. По словам министра юстиции, та же процедура должна применяться и в случаях, когда с иностранным владельцем жилищного товарищества невозможно связаться, пишет Yle.
"Даже те, кто покупает недвижимость за границей, должны понимать, что им необходимо указать адрес, по которому можно отправлять уведомления", - приводит телерадиоканал слова главы Минюста Финляндии. "Собственник должен понимать, что у него есть имущество. И знать, что, если по тем или иным причинам он не платил за квартиру или по другим счетам, это не прощается и не забывается", - заявила Мери.