Власти Финляндии хотят облегчить конфискацию недвижимости россиян

Финское правительство до конца срока своих полномочий (до 2027 года) хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей российским гражданам недвижимости. Об этом сообщила в понедельник, 9 октября, общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери.

— Правительство стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах, — сказано в сообщении.

В начале июля в Финляндии еще больше ужесточили ограничения на въезд для владельцев недвижимости из России. Проведение банковских платежей из РФ в финские банки очень затруднительно, это ведет к невозможности оплаты налогов и счетов за объекты недвижимости.

— В то же время российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах все чаще стали пренебрегать своими юридическими обязательствами. По данным правоохранительных органов, случаи взыскания с российских владельцев недвижимости участились, — отметили в корпорации YLE.

Кроме того, появились проблемы с информированием владельцев из РФ о задолженности из-за отсутствия почтового сообщения.

Правительство Финляндии планирует до 2027 года реформировать законодательство и перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости должен иметь банковский счет в стране и контактное лицо среди местных жителей, передает РИА Новости.