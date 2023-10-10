Кабмин ужесточил требования к предоставляющим ипотечные займы банкам
В Правительстве России приняли постановление, которое устанавливает более жесткие требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы.
В документе, который есть в распоряжении ТАСС, отмечается, что главная цель такого решения — в обеспечении надежности организаций, которые включаются ДОМ.РФ в специальный перечень и получают право на выдачу ипотечных займов гражданам.
Принятое постановление отменяет упрощенный порядок включения в перечень организаций с муниципальным участием и устанавливается запрет на включение в перечень потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.
Как писала «Парламентская газета», Государственная Дума в первом чтении на пленарном заседании 10 октября приняла законопроект, которым предлагается сохранять единственное ипотечное жилье россиянина даже при его банкротстве.
Между тем председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России должен охладить ипотечный рынок, на котором к началу осени наблюдается небывалый рост. Он также спрогнозировал, что начиная с октября темпы кредитования в ипотеке будут намного ниже, чем были летом и в сентябре.