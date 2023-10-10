Кабмин ужесточил требования к предоставляющим ипотечные займы банкам

В Правительстве России приняли постановление, которое устанавливает более жесткие требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы.

В документе, который есть в распоряжении ТАСС, отмечается, что главная цель такого решения — в обеспечении надежности организаций, которые включаются ДОМ.РФ в специальный перечень и получают право на выдачу ипотечных займов гражданам.

Принятое постановление отменяет упрощенный порядок включения в перечень организаций с муниципальным участием и устанавливается запрет на включение в перечень потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Как писала «Парламентская газета», Государственная Дума в первом чтении на пленарном заседании 10 октября приняла законопроект, которым предлагается сохранять единственное ипотечное жилье россиянина даже при его банкротстве.