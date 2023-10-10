В августе рынок ипотеки поставил новый рекорд

В августе объем выданных ипотечных кредитов составил 849 миллиардов рублей, обновив исторический максимум. На это указывает Банк России в аналитическом комментарии о денежно-кредитных условиях, опубликованном на сайте регулятора.

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Ажиотажный спрос населения на такие кредиты в ЦБ связывают с ожиданиями повышения ставок по ипотеке, а также опасениями, что условия льготных программ будут пересмотрены.

«Инвестиционные мотивы в условиях ослабления национальной валюты подогревали ажиотажный спрос населения на покупку недвижимости в кредит», — подчеркивает регулятор.