В августе рынок ипотеки поставил новый рекорд
В августе объем выданных ипотечных кредитов составил 849 миллиардов рублей, обновив исторический максимум. На это указывает Банк России в аналитическом комментарии о денежно-кредитных условиях, опубликованном на сайте регулятора.
Ажиотажный спрос населения на такие кредиты в ЦБ связывают с ожиданиями повышения ставок по ипотеке, а также опасениями, что условия льготных программ будут пересмотрены.
«Инвестиционные мотивы в условиях ослабления национальной валюты подогревали ажиотажный спрос населения на покупку недвижимости в кредит», — подчеркивает регулятор.
Россияне стремились быстрее заключить на сделку и получить кредит на ранее одобренных условиях. При этом особую популярность у граждан имели программы с господдержкой. Доля льготной ипотеки в объеме предоставленных ипотечных кредитов достигла 60%, отметили в Банке России.