В Госдуме рассказали, чем может обернуться покупка микроквартиры

При покупке квартиры площадью менее 10 квадратных метров важно знать, что подобное жилье нарушает нормы по метражу, рассказал в беседе с LIFE.ru председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Также он напомнил, что регистрироваться в таких квартирах не разрешается законом.

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Такие клетушки, предусмотренные проектной документацией, точно нельзя назвать жильем изначально, ведь важно понимать, что квартиры-капсулы 4,5–5 квадратных метров не укладываются даже в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях — это 6 квадратных метров жилплощади на человека, — пояснил депутат.

Он рассказал, что в каждом регионе установлены свои нормы предоставления жилплощади на одного человека, но они должны быть не меньше федеральных. Так, в Москве это 33 квадратных метра на одного человека, на двоих — 42, а для семьи из трех человек на каждого жильца полагается 18 квадратных метров. Однако, объявления о продаже микроквартир в жилых комплексах, панельных и исторических домах продолжают появляться.

Помимо дискомфорта при проживании, несоответствие таких «кладовок» федеральным нормам несет в себе еще один существенный минус — невозможность в них зарегистрироваться, этого не позволит законодательство, подчеркнул законодатель.

Интерес бизнеса, который готов массово продавать «кладовки» за миллионы, чтобы их потом кто-то сдавал, понятен, но важно, чтобы при этом не ущемлялись жилищные права наших граждан, — резюмировал Гаврилов.