ЦБ считает преждевременными разговоры о признаках ипотечного пузыря

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России озабочен ситуацией на ипотечном рынке, однако говорить о признаках появления так называемого пузыря преждевременно. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Мы озабочены ситуацией на ипотечном рынке. В настоящее время преждевременно говорить о признаках "пузыря". Но, тем не менее, наблюдается ряд дисбалансов", - сказала она, отметив, что в частности речь идет о разрыве цен между "первичкой" и "вторичкой".

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор видит признаки перегрева на рынке ипотеки, которая растет высокими темпами. Качество кредитов также беспокоит ЦБ.