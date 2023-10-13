Мошенники под видом ФСБ начали лишать россиян квартир

Телефонные мошенники придумали схему, из-за которой граждане лишаются сбережений и жилья. Об этом заявил агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ информируют о том, что в отношении гражданина оформлены кредиты в десятке банков. Примечательно, что почти в каждом случае якобы указана квартира жертвы.

Злоумышленники убеждают, что жилье необходимо временно переписать на «сотрудника ФСБ». Такая мера, как утверждают аферисты, позволит сохранить недвижимость.

По словам Соловьева, данная схема не является одномоментной. Он отметил, что жертву обрабатывает целая бригада. Речь идет о «сотруднике ФСБ из отдела по борьбе с финансированием терроризма», «следователе», «сотруднице ЦБ», а также «операторе с портала Госуслуги».

Соловьев предостерегает об беседы с незнакомыми людьми по телефону. Он обратил внимание на то, что сотрудники ЦБ, ФСБ и прокуратуры никогда не звонят физическим лицам.