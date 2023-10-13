Депутат ГД рассказал о рисках при покупке недвижимости в стародачных поселках

Старые дома действительно высоко ценятся на рынке и все еще относятся к категории высокого класса. Но есть и минусы при покупке недвижимости в стародачных поселках. Какие - рассказал в комментарии "РГ" депутат Госдумы от "Единой России" , председатель Союза дачников Подмосковья, Никита Чаплин .

"Постсоветские дачи не передавали в собственность, они выдавались на время, например, пока человек был на государственной службе. Главный плюс таких дач - местоположение, - отметил депутат. - Но есть много рисков. Во-первых, коммуникации в плохом состоянии. Проводка, водопровод требуют полной замены. Также такие дачи требуют реконструкции или полной перестройки. Обычно, такие земельные участки стоят дешевле, но местоположение лучше".

"Зачастую в таких дачах люди проживают поколениями и забывают про важные процедуры: приватизация, межевание. Поэтому оформление такой недвижимости значительно затягивается. В документах очень много юридических нюансов, которые становятся отягощающим обстоятельствами: смена фамилий владельцев, основания для получения", - отметил депутат.

По его словам, есть и перспективы покупки недвижимости в стародачных поселках. "Конечно, главный плюс - местоположение и приятное соседство. В основном, это пожилые деятели культуры, - пояснил Чаплин. - Также такие дачные поселки обычно расположены вблизи новых и дорогих коттеджных поселков. И если "подшаманить" дом, то можно его выгодно продать. Такие старые дома действительно высоко ценятся на рынке и все еще относятся к категории VIP-класса. В процессе эту землю у вас может выгодно выкупить новый застройщик".