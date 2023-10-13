В Москве за девять месяцев сдали более 7 млн "квадратов" жилья

"У нас очень серьезный произошел всплеск за девять месяцев, в основном за счет социальных объектов и производственных. С января по сентябрь мы оформили 444 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов общей площадью около 10 миллионов квадратных метров, что на больше 20%, чем было по итогам девяти месяцев прошлого года. Общая площадь жилых объектов, сданных в этом году, составляет 7,3 миллиона квадратных метров, жилая площадь - 4,5 миллиона квадратных метров", - сказал он, добавив, показатели близки к выполнению годового плана по строительству жилья.