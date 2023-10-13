В Москве за девять месяцев сдали более 7 млн "квадратов" жилья
В Москве в январе-сентябре 2023 года сдали около 10 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе более 7 миллионов квадратных метров жилья, сообщил журналистам глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
"У нас очень серьезный произошел всплеск за девять месяцев, в основном за счет социальных объектов и производственных. С января по сентябрь мы оформили 444 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов общей площадью около 10 миллионов квадратных метров, что на больше 20%, чем было по итогам девяти месяцев прошлого года. Общая площадь жилых объектов, сданных в этом году, составляет 7,3 миллиона квадратных метров, жилая площадь - 4,5 миллиона квадратных метров", - сказал он, добавив, показатели близки к выполнению годового плана по строительству жилья.
В том числе по программе реновации построено 48 домов, это около 13,5 тысяч квартир жилой площадью 784 тысячи квадратных метров, сообщил Войстратенко.
Как подчеркнул глава Мосгосстройнадзора, в целом застройщики не только превзошли прошлогодние темпы строительства и сдачи объектов, но и на 16% перевыполнили годовые плановые показатели по вводу недвижимости.
Мосгосстройнадзор с начала года выдал разрешения на строительство 494 капитальных объектов общей площадью более 12,6 миллионов квадратных метров, из которых 4,4 миллиона " квадратов" приходится на жилье. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем перспективного строительства в Москве увеличился на 4%, добавил Войстратенко.