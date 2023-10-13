Раскрыта стоимость студии на 8 «квадратов» в «Москва Сити»

Квартира расположена на 42-м этаже, однако подойти к панорамному окну и полюбоваться видом не получится, так как все пространство занимает кровать. Помимо нее в квартире есть небольшая прихожая, санузел с душем и маленькая кухонная зона. Из техники есть телевизор на стене и микроволновка. Полноценная плита не вписалась в жилье с такой площадью.