Названа альтернатива льготной ипотеке в России

Альтернативой льготной ипотеки для россиян может стать лизинг — аренда жилья с последующим выкупом. Так считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, его слова передает «Газета.ru».

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По его словам, особенно привлекательной такая схема будет для сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

«Для роста рождаемости в стране сейчас нет предпосылок: молодые семьи скованны выплатами по ипотеке на 10-15 лет. Планирование расходов по аренде жилья с возможностью выкупа по фиксированным ценам в частном секторе недвижимости может быть привлекательным, если ставка лизинга составит 4-5 процентов годовых», — пояснил Лобода.

Специалист отметил, что ипотеку россияне воспринимают умеренно негативно уже несколько десятилетий.

«Любые прогрессивные нововведения будут эффективны на фоне долгосрочной стабильности курса рубля и привлекательной ключевой ставки. В текущих условиях решившимся купить квартиру в кредит придется переплачивать вдвое», — подчеркнул экономист.

При этом лизинг жилья в краткосрочной перспективе может снизить социальную напряженность у широкой категории населения с низкими доходами, убежден Лобода. Однако для развития таких инструментов нужны низкий уровень инфляции и и привлекательные условия кредитования, заключил специалист.