Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для россиян

Правительство Финляндии рассмотрит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство (ЕЭП), в том числе россиян. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министра обороны страны Антти Хяккянена.

— Оценка сделок с недвижимостью со странами, не входящими в ЕЭП, была пересмотрена. В течение зимы будет рассмотрен вопрос о полном запрете этих сделок или о существенных дополнительных ограничениях, — сказал он.

Уточняется, что даже такой запрет предусматривает ряд исключений, будет утвержден перечень конкретных ситуаций, в которых подобные сделки будут возможны. Также будет усилен контроль за сделками.

— Чтобы не получилось так, как в свое время, когда выяснилось, что русские владеют верфью в Хельсинки, или что-то еще, — отметил министр.

В конце сентября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Западу необходимо найти способ сохранить отношения с Россией на фоне и после завершения украинского конфликта.