В центре Москвы подешевели новостройки

Средняя цена квадратного метра первичного жилья в ЦАО составила по итогам третьего квартала 2023 года 1 млн 184,8 тыс. руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу риелторской компании Est-a-Tet.

В компании отметили, что снижение цен на квартиры в центре Москвы объясняется ростом предложения за год — на 28,1% по продаваемой площади и на 36,7% по количеству лотов.

Кроме того, в реализацию поступило большое количество проектов по стартовым ценам.

По данным аналитиков, в Южном административном округе за год произошла незначительная корректировка цен — средняя стоимость квадратного метра выросла только на 0,9% (до 415,5 тыс. руб.).

Это произошло на фоне того, что экспозиция выросла на 42,6% по продаваемой площади и на 54,0% по количеству лотов. Кроме того, риэлторы распродавали лоты в премиальных проектах, уточнили эксперты.

В Северо-Восточном АО стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 2,3%, до 378,2 тыс. руб. В этом округе увеличилась доля лотов маленьких площадей и сократилась доля лотов больших площадей, пояснили в Est-a-Tet.