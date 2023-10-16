Население стало активнее строить загородные дома

Почти 80 млн кв.м жилья было построено за девять месяцев нынешнего года. Такие данные приводит Росстат.

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С января по сентябрь появилось 79,73 млн кв.м новостроек. Это на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом объемы строительства именно в сентябре выросли чуть больше - на 0,9% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 9,539 млн кв.м.

Загородное строительство пока идет не так активно, как год назад - за девять месяцев население построило лишь 48 млн кв.м частных домов, это на 2,2% меньше, чем за период с января по сентябрь прошлого года. Однако именно в сентябре загородная стройка вновь подскочила - появилось почти 6 млн кв.м жилья, это на 10,7% больше, чем год назад.

Лидерами по объемам строительства за девять месяцев остаются Подмосковье (9 млн кв.м), Краснодарский край (5,5 млн кв.м), Москва (4,6 млн кв.м), Ленинградская область (3,08 млн).

Частных домов больше всего было построено опять же в Подмосковье (6,6 млн кв.м), Краснодарском крае (3,3 млн кв.м), Ленинградской области (2,1 млн).

Наименьшие объемы строительства - на Чукотке. Здесь появилось лишь 3 тысячи кв.м нового жилья, в том числе 400 кв.м пришлось на частный сектор.