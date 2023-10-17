Россиянам назвали лучший день для внесения досрочного платежа по ипотеке

Дата внесения досрочного платежа по ипотеке играет роль, рассказал эксперт в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александр Землянко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал лучший день для этого, а также сообщил, какой тип досрочного погашения выгоднее.

Самый оптимальный и выгодный день для досрочного погашения — это дата платежа, указанная в кредитном договоре, подчеркнул эксперт. Если помимо основного ежемесячного платежа в день списания внести еще досрочный платеж, то он полностью спишется в сумму основного долга, и на следующий календарный месяц банк сделает перерасчет процентов уже от остатка долга. Если же досрочный платеж вносить в следующие за датой платежа дни, то банк из суммы досрочного платежа вычтет сумму начисленных процентов за эти дни и остаток спишет в счет основного долга.