Покупку жилья с помощью маткапитала в России хотят ужесточить

По его словам, при оформлении покупки предлагается привлекать органы опеки и попечительства. Депутат пояснил, что они будут проводить оценки пригодности жилья и одобрять сделку с использованием маткапитала. Так, в настоящий момент органы опеки и попечительства участвуют только в перепродаже недвижимости. Колунов подчеркнул, что если органы решат, что условия не были соблюдены, то использовать маткапитал при сделке будет запрещено.