В российском городе по ошибке продавали квартиры со скидкой
В Красноярске приставы в рамках 20 исполнительных производств передали на реализацию жилье по заниженной рыночной стоимости, сообщает прокуратура края. Отмечается, что ошибка надзорного органа стоила гражданам 4,5 млн рублей.
Так, оценщик необоснованно определил стоимость квартир за минусом суммы НДС ( 20%), что противоречит требованиям закона. По заниженной цене приставы передали квартиры на торги, уточнили в прокуратуре. Например, однокомнатная квартира в Советском районе Красноярска стоимостью 3,6 млн рублей была передана на торги по цене 2,9 млн рублей, то есть на 700 тысяч дешевле.
Всего приставы нарушили права 20 граждан, ущерб в общей сложности составил 4,5 млн рублей. Прокуратура потребовала у региональной службы судебных приставов устранить нарушения, виновные будут привлечены к ответственности, отметили в ведомстве.
Ранее россиянам напомнили, за что приставы могут арестовать машину. Так, судебные приставы могут арестовать автомобиль за неуплаченные штрафы, алименты или налоги, долги по коммунальным платежам или по кредиту, в случае неправильного оформления документов на автомобиль или разделе имущества при разводе. Инициировать арест могут также банки, МФО по решению суда и Федеральная таможенная служба.