В российском городе по ошибке продавали квартиры со скидкой

В Красноярске приставы в рамках 20 исполнительных производств передали на реализацию жилье по заниженной рыночной стоимости, сообщает прокуратура края. Отмечается, что ошибка надзорного органа стоила гражданам 4,5 млн рублей.

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Так, оценщик необоснованно определил стоимость квартир за минусом суммы НДС ( 20%), что противоречит требованиям закона. По заниженной цене приставы передали квартиры на торги, уточнили в прокуратуре. Например, однокомнатная квартира в Советском районе Красноярска стоимостью 3,6 млн рублей была передана на торги по цене 2,9 млн рублей, то есть на 700 тысяч дешевле.

Всего приставы нарушили права 20 граждан, ущерб в общей сложности составил 4,5 млн рублей. Прокуратура потребовала у региональной службы судебных приставов устранить нарушения, виновные будут привлечены к ответственности, отметили в ведомстве.