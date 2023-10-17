Дорогое жилье в Москве стало еще дороже

За год элитные новостройки Москвы значительно выросли в цене. О том, что дорогое жилье в столице стало еще дороже, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

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Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке премиум-класса Москвы по итогам сентября составила 633,1 тысячи рублей. За квартал показатель вырос на 5,4 процента, а за год — на 13,5 процента. Самая дорогая недвижимость расположена в ЦАО и ЗАО.

«Умеренное удорожание квартир и апартаментов связано в первую очередь с повышением стадии строительной готовности корпусов во многих проектах», — объяснила директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Она добавила, что рынок премиального жилья адаптировался к текущим условиям и развивается. Об этом свидетельствуют рост доли ипотечных сделок, уменьшение средней площади лотов в структуре предложения и запуск новых комплексов.