Квартиры с маткапиталом получат отметку в ЕГРН

Законопроект, который сделает прозрачнее сделки с использованием маткапитала, вскоре будет внесен в Госдуму. Об этом рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на Международном жилищном конгрессе.

Законопроектом предлагается вносить в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) отметки о том, что квартира приобретена с использованием маткапитала. Поправки одобрены всеми министерствами, отметила Разворотнева. "Надеюсь, скоро внесем", - сказала она.

Сейчас сделки с квартирами, купленными на маткапитал, зачастую могут быть рискованными. Для продажи такого жилья родители должны получить разрешение органов опеки, что нередко проблематично, даже если новая квартира больше и лучше прежней. Поэтому семьи иногда не оформляют выделение долей на детей перед продажей этого жилья. Из-за этого покупатель рискует впоследствии столкнуться с проблемами, если кто-то посчитает, что права детей были нарушены.

Также депутаты ведут большую работу, добиваясь возможности обмена долями между близкими родственниками, рассказала Разворотнева. Есть несколько вариантов законодательного решения этого вопроса. Это также упростило бы проведение сделок с квартирами, в которые вложен маткапитал - например, можно было бы выделить ребенку долю в квартире бабушки, чтобы легче было оформить сделку с продаваемой квартирой.