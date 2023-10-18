ЦБ указал на дисбалансы на рынке жилья

Центробанк (ЦБ) заметил дисбалансы на рынке недвижимости в России — это касается разницы в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, качества заемщиков и маркетинговых проектов застройщиков. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет «Российская газета».

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Депутат рассказала, что ЦБ не видит рисков надувания ипотечного пузыря, но отмечает дисбаланс в стоимости первичного и вторичного жилья. По данным ЦИАН, квартиры в новостройках в среднем на 18 процентов дороже, чем готовые. При этом в течение почти 20 лет новое жилье было дешевле «вторички».

Второй дисбаланс, по данным финансового регулятора, связан с качеством заемщиков. Кредиты все чаще выдают людям, которым сложно их обслуживать из-за финансового положения.

Третий дисбаланс обусловлен маркетинговыми проектами застройщиков — в том числе околонулевой ипотекой. В таких кредитах проценты закладываются в стоимость жилья, однако продать потом квартиру за те же деньги невозможно. С этим ЦБ последовательно борется. Вся ситуация на рынке жилья сейчас определяется противостоянием блока девелоперов и финансового регулятора, подчеркнула Разворотнева.