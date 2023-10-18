Банки столкнулись с оформлением нескольких льготных ипотек на одного человека

Недобросовестные клиенты банков пользовались задержкой в обновлении данных в бюро кредитных историй и несколько раз оформляли льготные ипотеки на одного и того же человека, несмотря на то с 2023 года получить такую ссуду разрешается лишь один раз. Об этом с ссылкой на источники на финансовом рынке и ДОМ.РФ пишут «Известия».

Ранее правительство России повысило в общей сложности на 1,9 триллиона рублей лимиты выдачи ипотеки по основным госпрограммам. Лимит выдачи по ипотеке для семей вырос с 3,1 триллиона рублей до 3,4 триллиона рублей, по дальневосточной ипотеке — с 450 миллиардов рублей до 1,3 триллиона рублей, по льготной ипотеке на новостройки — с 4,5 триллиона рублей до 5 триллионов рублей, по ипотеке для IТ-специалистов — с 240 миллиардов рублей до 500 миллиардов рублей.

Видео дня

При этом, согласно постановлению правительства, вступившему в силу с 6 января, заемщик не может оформить более одной ипотеки на новостройки под 8%. Если клиент на момент подписания договора уже оформил заем с такими условиями, возмещение недополученных доходов из-за разницы в рыночной и льготной ставке получит только тот банк, в котором был первый кредит.

Участники рынка рассказали изданию, что с начала года кредитные организации столкнулись с успешными попытками оформить льготную ипотеку сразу в нескольких банках. При этом, по их данным, оформляя кредит со ставкой 8% при ключевой в 13% и не получая компенсацию, банки не только теряют прибыль, но и получают убыток в 5% от суммы займа.

«Схема не носила массовый характер, но ряд подобных кейсов был выявлен», — заявила управляющий директор «Дом.рф» Светлана Некрасова.

По словам экспертов, такая ситуация стала возможна из-за того, что информация о новых оформленных кредитах поступает в бюро кредитных историй (БКИ) в среднем в течение трех дней и, если клиент успеет получить одобрение на заем в другой организации, на него будет оформлено сразу два кредита с господдержкой.