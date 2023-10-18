В Госдуме предостерегли россиян от покупки унаследованных квартир

Унаследованные квартиры нужно покупать с осторожностью, поскольку претенденты на наследство могут попытаться оспорить сделку. Об этом россиян предупредил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев в беседе с «Газетой.Ru».

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Так, при покупке квартиры необходимо проверить свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и другие правоустанавливающие документы собственника, сказал депутат. Далее — потребовать единый жилищный документ, в котором содержится полная информация о квартире и прописанных там жильцах. Его можно получить в МФЦ, при этом, по словам Кошелева, лучше согласовать поход туда вместе с владельцем недвижимости.

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«К покупке унаследованных квартир стоит отнестись с осторожностью. Со временем могут появиться другие претенденты на наследство и попытаться оспорить сделку, — цитирует собеседника издание. — Если владелец квартиры — несовершеннолетний, то нужно будет согласие органов опеки на продажу. Если продаваемая квартира — единственное жилье ребенка, то его нельзя будет выписать из нее».

Ко всему прочему, парламентарий посоветовал обратить внимание к ситуациям, когда в квартире числятся люди, которые отказались от приватизации, но остались прописанными, поскольку их нельзя будет потом выписать по суду. В случае, если продавец вызывает подозрения или является пожилым, лучше попросить его предоставить справку о дееспособности и обязательное освидетельствование психиатром. Также важно проверить техническое состояние квартиры, законность проведенных перепланировок и оплату счетов.

«Когда все документы проверены и собраны, можно переходить к составлению и подписанию договора купли-продажи. Важно: подписывайте документы только с собственником лично, — подчеркнул Кошелев. — Если квартиру продают по доверенности, лучше не соглашаться на сделку и найти другой вариант. Доверенность можно отозвать, а сделку по ней оспорить. В таком случае вы можете остаться и без денег, и без квартиры».