Названы города, где выгоднее всего покупать квартиры для сдачи в аренду

В Астрахани вкладываться в жилье выгоднее всего среди крупнейших российских городов. Там доходность от сдачи в аренду квартир, купленных на вторичном рынке, в среднем составляет 8% годовых, а окупаемость — 12,5 года, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу «Мира квартир».

Аналитики отмечают, что наиболее выгодно для сдачи в аренду приобретать жилье на вторичном рынке в Махачкале и Нижнем Тагиле. Доходность там составит почти 8% в год, а окупаемость займет 13,2 года. Также в список попали Мурманск (7,2% и 13,8 года), Краснодар (6,8% и 14,7 года) и Томск (6,7% и 14,8 года).

По словам представителя «Мира квартир», в связи с «заоблачными ценами» продажи недвижимости самым низкодоходным городом является Москва. Он пояснил, что в этом городе от арендного бизнеса собственник получит всего 3,6% годовых, а окупаться столичная квартира будет больше 27 лет.

Среди городов, в которых выгода не столь велика — Севастополь (4,1% и 24,2 года), Белгород (4,3% и 23,4 года), Брянск (4,4% и 22,6 года), Курск (4,5% и 22,4 года), Пенза (4,6% и 21,9 года).