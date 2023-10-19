Названы города, где выгоднее всего покупать квартиры для сдачи в аренду
В Астрахани вкладываться в жилье выгоднее всего среди крупнейших российских городов. Там доходность от сдачи в аренду квартир, купленных на вторичном рынке, в среднем составляет 8% годовых, а окупаемость — 12,5 года, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу «Мира квартир».
Аналитики отмечают, что наиболее выгодно для сдачи в аренду приобретать жилье на вторичном рынке в Махачкале и Нижнем Тагиле. Доходность там составит почти 8% в год, а окупаемость займет 13,2 года. Также в список попали Мурманск (7,2% и 13,8 года), Краснодар (6,8% и 14,7 года) и Томск (6,7% и 14,8 года).
По словам представителя «Мира квартир», в связи с «заоблачными ценами» продажи недвижимости самым низкодоходным городом является Москва. Он пояснил, что в этом городе от арендного бизнеса собственник получит всего 3,6% годовых, а окупаться столичная квартира будет больше 27 лет.
Среди городов, в которых выгода не столь велика — Севастополь (4,1% и 24,2 года), Белгород (4,3% и 23,4 года), Брянск (4,4% и 22,6 года), Курск (4,5% и 22,4 года), Пенза (4,6% и 21,9 года).
Ранее сообщалось, что, по данным риелторской компании Est-a-Tet, средняя цена квадратного метра первичного жилья в ЦАО составила по итогам третьего квартала 2023 года 1 млн 184,8 тыс. руб. В компании отметили, что снижение цен на квартиры в центре Москвы объясняется ростом предложения за год — на 28,1% по продаваемой площади и на 36,7% по количеству лотов.