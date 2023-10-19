В Финляндии запретили три сделки с недвижимостью россиян

"Отрицательные решения касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти и одного в Китеэ. Решения подписал министр обороны Антти Хяккянен. Что касается сделок с недвижимостью в Руоколахти, то одна была совершена частными лицами, другая - компанией, а сделка в Китеэ была совершена частным лицом. Как частные лица, так и фактические бенефициары компании являются гражданами России", - говорится в заявлении.