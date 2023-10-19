Съемные квартиры в Ханты-Манскийском АО подорожали из-за мигрантов

«Спрос на съемное жилье в регионе оставался повышенным, в том числе в связи с ростом количества работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, а также положительным миграционным приростом. Как следствие, ускорился в годовом выражении рост платы за аренду двухкомнатной квартиры, а аренда однокомнатной квартиры в автономном округе стала дороже, чем годом ранее», — заявили в ЦБ.