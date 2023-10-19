В Екатеринбурге решили продать летнюю веранду за 1 рубль

В Екатеринбурге выставили на продажу летнюю веранду, которая ранее принадлежала известному местному ресторану «Агонь». Цена деревянной конструкции составляет 1 рубль, следует из объявления, размещенного в интернете.

Однако покупателю придется самостоятельно демонтировать конструкцию и за свой счет доставить ее до нового места. Представители ресторана пояснили E1.RU, что такая низкая стоимость обусловлена необходимостью избавиться от веранды как можно скорее. Ее готовы продать тому, кто успеет увезти ее до 25 октября.