Выдача ипотечных кредитов в сентябре побила рекорд августа в России

«Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%). При этом объём выданной за месяц рыночной ипотеки (это в основном вторичный рынок) снижался, а на первичном рынке — с субсидируемыми ставками — резко вырос», — следует из материалов ЦБ России.