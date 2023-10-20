Власти Турции решили ужесточить правила выдачи ВНЖ

В Турции приняли решение об увеличении минимальной цены жилья для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению им. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Управлении по делам миграции.

© Unsplash

Так, теперь стоимость недвижимости должна составлять не менее 200 тысяч долларов, тогда как ранее она составляла 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.

По словам источника, согласно обновленным правилам, для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость). При этом кадастровая оценка не предусматривается, уточнил он.

Нововведение распространяется на граждан, покупающих жилье после 16 октября. Минимальная стоимость недвижимости для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей Турции.

К 12 октября в Турции насчитывалось 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них более 122 тысяч — граждане РФ.