Россиянам рассказали, как избежать рисков при покупке квартиры

Юрист Елена Мищенко рассказала, как не купить квартиру с обременением. Об этом информирует газета «Известия».

Самостоятельно можно проверить, действительны ли паспорт и доверенность собственника, идут ли суды с его участием, является ли он банкротом.

Покупатель может запросить ЕГРН, выписку из домовой книги, справку по капитальному ремонту и отсутствию задолженности по ЖКУ, копию финансового лицевого счета. Также необходимо отправить запрос в БТИ о возможных перепланировках.

Среди серьезных обременений, с которыми может столкнуться покупатель, — банковский залог помещения или здания. Также недвижимость может быть под арестом или прежний покупатель-продавец квартиры имеет какие-либо претензии.

Чтобы обезопасить себя от таких случаев, необходимо обратиться к специалистам.

Кроме того, в квартире не должны быть зарегистрированы третьи лица. Необходимо выяснить, есть ли у продавца несовершеннолетние дети, безработные, экс-супруги, инвалиды и пожилые иждивенцы

В случае если сделка уже совершена, вопрос придется решать в суде.