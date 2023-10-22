Юрист объяснила преимущества покупки апартаментов вместо обычной квартиры

Цены на апартаменты ниже, чем на жилые комплексы, проектировать такую недвижимость проще, так как застройщику не нужно тратиться на постройку объектов типа школ, детских садов, поликлиник, заявила NEWS.ru юрист Светлана Гоненко. Она также отметила, что апартаменты можно использовать не только как жилье, но и как офисы и студии.

Преимущества апартаментов: цена на такую недвижимость ниже жилой. Проектировать нежилой комплекс проще, застройщику не нужно тратиться на постройку инфраструктурных объектов, — сказала Гоненко.

Она добавила, что использование апартаментов в нежилых целях возможно потому, что это понятие не определено ни в одном законе, такая недвижимость относится к коммерческой. В то же время Гоненко предупредила, что застройщик не может гарантировать в апартаментах тепло- и шумоизоляцию, необходимую освещенность помещения и удаленность от промышленных объектов.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что понятие «апартаменты» может появиться в российском законодательстве, но к жилью их точно не приравняют. Он подчеркнул, что в ведомстве работают над тем, чтобы дать грамотное определение этому виду недвижимости.