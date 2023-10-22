В России рассказали, почему вторичный рынок жилья продолжает расти

Несмотря на постепенное охлаждение спроса, цены на вторичное жилье в России в октябре выросли на 1,3-2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным аналитических компаний, рост обеспечили в основном региональные рынки, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге стоимость остается стабильной. По данным «Циан Аналитики», средняя цена «квадрата» на 18 крупнейших региональных рынках увеличилась до 134,2 тыс. рублей. Наибольший рост показали Челябинск, Краснодар, Ростов-на-Дону. В Москве прирост составил 0,5%, в Петербурге —0,8%.

В«Этажах» также отмечают значительный рост цен в Волгограде, Сургуте и некоторых других городах. А вот в столицах динамика гораздо слабее. Эксперты объясняют такую ситуацию тем, что в регионах наблюdaется более высокий неудовлетворенный спрос, пишет «Ъ».

Однако в перспективе аналитики прогнозируют снижение стоимости «вторички». Этому будет способствовать восстановление объема предложения на рынке, рост конкуренции и готовность продавцов идти на уступки. По данным «Циан Аналитики», объем экспозиции уже вырос в октябре после летнего спада.

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем цены могут снизиться. Этому будет способствовать восстановление объема предложения на рынке, рост конкуренции и готовность продавцов идти на уступки. Наиболее заметное снижение ожидается в новостройках Московской и Ленинградской областей.