Эксперт назвала причину сохраняющегося спроса на аренду жилья в Москве

Позднее начало учебного года в некоторых столичных вузах может быть одной из причин, почему в середине осени спрос на аренду жилья в Москве остается высоким. Эксперт по недвижимости, риэлтор Наталья Перескокова в беседе с NEWS.ru напомнила, что не везде учеба начинается 1 сентября.

Почему спрос не упал в Москве? <…> Мы это связываем с тем, что не во всех высших учебных заведениях учебный год начинается 1 сентября. Где-то он начинается 1 октября и даже 1 ноября. Поэтому здесь образовался так называемый отложенный спрос на аренду, – объяснила эксперт.

Кроме того, высокие ставки на аренду жилья в Москве могут объясняться не только с высоким спросом, но и переориентацией собственников на посуточную аренду, считает Перескокова. Многие арендодатели осознали, что такой формат для них выгоднее, пояснила собеседница NEWS.ru.