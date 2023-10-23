Эксперт оценил перспективы падения цен на аренду жилья в Москве

Тут [ситуация] зависит от Центробанка в том числе. Пока они (в ЦБ. — NEWS.ru) говорят о том, что у них будет жесткая кредитная политика. На пару месяцев плохой задел по ситуации на рынке ипотеки точно есть. Можно говорить о том, что до Нового года с рынком аренды ничего кардинального не произойдет, — отметил Барсуков.