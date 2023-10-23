Эксперт оценил перспективы падения цен на аренду жилья в Москве
Повышенные спрос и цены на рынке аренды жилья в Москве сохранятся как минимум до конца года, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт по недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он добавил, что ситуация будет зависеть в том числе от предстоящего решения Центробанка РФ по ключевой ставке.
Тут [ситуация] зависит от Центробанка в том числе. Пока они (в ЦБ. — NEWS.ru) говорят о том, что у них будет жесткая кредитная политика. На пару месяцев плохой задел по ситуации на рынке ипотеки точно есть. Можно говорить о том, что до Нового года с рынком аренды ничего кардинального не произойдет, — отметил Барсуков.
Он пояснил, что из-за высокой ключевой ставки ипотечное кредитование в России находится «в полумертвом состоянии». Это и обусловило высокий спрос и цены на аренду. Дело в том, что те, кто собирался покупать квартиру, решили подождать и продолжили снимать жилье.
Ранее стало известно, что российские банки заняли у Центробанка триллионы рублей в ожидании очередного повышения ключевой ставки. Эксперты разделяют опасения кредитных организаций: по их оценкам, ставка рефинансирования может увеличиться в пределах 0,5–2,5%.