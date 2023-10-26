Эксперты сравнили цены на квартиры в центре и на окраине Москвы

По цене «однушки» в центре Москвы можно купить «двушку» в некоторых западных районах или «трешку» на окраине города. Стоимость квартир в разных районах столицы сравнили эксперты IRN.RU, передают «Известия».

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Без учета элитного сегмента, квартиры в ЦАО в среднем стоят 410,3 тысячи рублей за квадратный метр. Дороже всего обойдется вторичное жилье на Арбате (491 тысяч за «квадрат»), более доступные варианты можно найти в Замоскворечье (390,3 тысячи), в Красносельском и Басманном районах (313 тысячи). Так, готовую однокомнатную квартиру в центре Москвы можно купить за 11,8–18,6 миллиона рублей, или 15,5 млн рублей в среднем.

На западе столицы «квадрат» жилья стоит в среднем 297,4 тысячи рублей. По цене средней «однушки» в ЦАО можно купить квартиру в 44–76 квадратных метров на вторичном рынке ЮЗАО, где средняя цена метра составляет 294,7 тысячи рублей. В СЗАО стоимость «квадрата» 274,2 тысячи. Дешевле всего готовая квартира обойдется на юге, юго-востоке и востоке столицы. В ЮАО квадратный метр в среднем стоит 242,3 тысячи рублей, в ВАО — 237,2 тысячи, в ЮВАО — 223 тысячи.

В Новой Москве по цене «однушки» в центре можно приобрести просторную «трешку». В Новомосковском округе «квадрат» вторичного жилья в среднем стоит 204,4 тысячи рублей, в Троицком – 185,6 тысячи. За 15,5 миллионов здесь можно приобрести квартиру площадью 75–83 квадратных метров.

Отмечается, что ценовой разрыв между центром Москвы и окраинами практически не меняется, при том что в целом цены на квартиры резко выросли за последние два-три года. Однако эксперты ожидают, что под давлением снижающегося спроса на фоне роста ипотечных ставок жилье начнет дешеветь.