Эксперт объяснил, кто может рассчитывать на самую выгодную ипотеку

Жители ряда регионов смогут с 1 ноября оформлять льготную ипотеку по ставке 2 процента годовых, заявила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

Мера распространяется на Мурманскую и Архангельскую области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Красноярский край, республики Карелия, Коми и Саха (Якутия).

О том, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение запустить льготную ипотеку под 2% для молодых семей на покупку жилья в арктических регионах, стало известно летом.

По словам экономиста, заемщики должны быть не старше 35 лет, иметь гражданство РФ, быть специалистами приоритетных отраслей развития, которые заключили контракты на постоянную работу в регионе по одной из действующих региональных программ развития.

Под возрастные ограничения не подпадают учителя, врачи, профильные специалисты по контракту и вынужденные переселенцы с Украины, уточнила собеседница.

Первый взнос по программе составит от 15 процентов, срок займа — до 20 лет, сумма льготного кредита — до 6 миллионов рублей.