В ВТБ отметили снижение заявок на ипотеку

Также Пьянов отметил, что в целях охлаждения ипотечного рынка могут потребоваться дополнительные меры в виде макропруденциальных лимитов.

Ранее из материалов ЦБ РФ стало известно, что ипотечный портфель российских банков в сентябре, по предварительным данным, вырос на рекордные 4,2% против 3,7% в августе. Объем выданных кредитов в сентябре увеличился на 12%, до 995 млрд рублей против 849 млрд рублей в августе.