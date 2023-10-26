Эксперты рассказали о рисках при покупке жилья одним способом

При покупке жилья по договору переуступки важно убедиться, что у предыдущего дольщика нет задолженностей за объект. О рисках при приобретении недвижимости одним способом россиян предупредили эксперты, опрошенные aif.ru.

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Специалисты пояснили, что при такой сделке человек может купить квартиру лишь в строящемся доме «с рук» у физического или юридического лица. Однако по причине того, что объект еще не достроен и не сдан в эксплуатацию, покупатель приобретает не саму квартиру, а право требования такой недвижимости. В соответствии с договором переуступки покупатель берет на себя обязанности и права дольщика, которым до этого являлся продавец.

Риелтор Олег Бендриков посоветовал россиянам относиться к сделке с договором переуступки точно таким же образом, как и к купле-продаже жилья на вторичном рынке — когда право собственности на объект уже оформлено. Приобретающим недвижимость таким образом он порекомендовал взять справку о том, что предыдущий дольщик в полной мере исполнил свои обязательства и не имеет задолженностей за объект.

«По дольщику есть смысл запросить информацию из Бюро кредитных историй, чтобы исключить его банкротство. Не лишним будет запросить справку из психоневрологического диспансера, особенно если продавец — человек пожилого возраста», — добавил эксперт.