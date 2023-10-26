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В России запустят льготную ипотеку под два процента

С 1 ноября молодые российские семьи смогут оформить «Арктическую ипотеку» под два процента годовых. Об этом доцент кафедры Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала агентству «Прайм».

В России запустят льготную ипотеку под два процента
© РИА Новости

Льготной программой смогут воспользоваться жители Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также жители Красноярского края, республик Карелия, Коми и Саха (Якутия). Первоначальный взнос составит от 15 процентов, срок займа — до 20 лет, а сумма кредита — до шести миллионов рублей.

Заемщики должны быть не старше 35 лет, иметь российское гражданство и быть специалистами приоритетных отраслей развития, работающими в регионе по одной из действующих программ развития. При этом возрастные ограничения не распространяются на учителей, врачей, профильных специалистов по контракту и на вынужденных переселенцев с Украины.

«Арктика — один из важнейших экономических и геополитических регионов. С учетом низкой плотности населения он нуждается в притоке кадров, а это требует развития не только экономической, но и социальной инфраструктуры», — отметила Сазанова.

Она считает, что программа внесет значительный вклад в развитие Арктики, так как большая часть местного жилищного фонда была построена еще в советский период и к настоящему моменту сильно износилась.

В июне президент России Владимир Путин поддержал запуск льготной ипотеки под два процента в Арктике. Он отметил, что программа уже помогла 73 тысячам семей улучшить жилищные условия.