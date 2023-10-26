В России запустят льготную ипотеку под два процента

С 1 ноября молодые российские семьи смогут оформить «Арктическую ипотеку» под два процента годовых. Об этом доцент кафедры Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала агентству «Прайм».

Льготной программой смогут воспользоваться жители Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также жители Красноярского края, республик Карелия, Коми и Саха (Якутия). Первоначальный взнос составит от 15 процентов, срок займа — до 20 лет, а сумма кредита — до шести миллионов рублей.

Заемщики должны быть не старше 35 лет, иметь российское гражданство и быть специалистами приоритетных отраслей развития, работающими в регионе по одной из действующих программ развития. При этом возрастные ограничения не распространяются на учителей, врачей, профильных специалистов по контракту и на вынужденных переселенцев с Украины.

«Арктика — один из важнейших экономических и геополитических регионов. С учетом низкой плотности населения он нуждается в притоке кадров, а это требует развития не только экономической, но и социальной инфраструктуры», — отметила Сазанова.

Она считает, что программа внесет значительный вклад в развитие Арктики, так как большая часть местного жилищного фонда была построена еще в советский период и к настоящему моменту сильно износилась.