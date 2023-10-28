Юрист предостерег от покупки квартиры с неузаконенной перепланировкой

«Бывает такое, что продавец по каким-то причинам просит перечислить денежные средства за квартиру не ему, а другому лицу. В принципе, такое возможно, но только если это прямо прописано в договоре купли-продажи или от продавца получено письмо с просьбой заплатить другому человеку», — заявил он в беседе с газетой «Известия».