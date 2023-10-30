В ОНФ оценили снижение спроса на ипотеку в России

Тенденция к снижению спроса на ипотечные кредиты в России является полезной для рынка, считает эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская. В беседе с «Радио 1» она заявила об искусственно созданном «перегреве» ситуации в сфере ипотечного жилья.

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Как уточняет издание, ранее в Гильдии риелторов Московской области заявили, что в России наблюдается снижение спроса на покупку жилья в ипотеку из-за высоких кредитных ставок и роста цен.

Это, наверное, и хорошо. Несмотря на то, что Минстрой и застройщики говорят, что у них не реализовано огромное количество квадратных метров, цены на новостройки почему-то не падают. Это связано с тем, люди берут квартиру по льготной программе в ипотеку, делают ремонт и потом продают подороже уже на вторичном рынке. Это перегревает рынок ипотеки, — высказала мнение Пожарская.

По ее словам, такая ситуация способствует росту цен на новостройки, а вслед за ними — и на вторичном рынке, что в принципе делает бессмысленными льготные программы ипотеки. Как отметила эксперт, жилье в результате не становится доступнее.