Эксперт оценила снижение спроса на ипотеку в России

Эксперт Пожарская положительно оценила снижение спроса на ипотеку в России
Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская положительно оценила снижение спроса на ипотечные кредиты. Она отметила, что рынок ипотечного жилья в России перегрет.
Пожарская отметила, что многие россияне пренебрегают правилами льготной ипотеки и покупают по программе не одно жилье, а несколько. Некоторые совершают покупку по сниженной ставке, чтобы позже продать подороже. Данные факторы перегревают рынок недвижимости в России. Из-за этого те россияне, которым действительно нужно жилье, не могут совершить сделку.
Эксперт уточнила, что цены на новостройки не падают, несмотря на то, что застройщики указывают на то, что у них не реализовано большое количество квадратных метров.
— Это связано с тем, люди берут квартиру по льготной программе в ипотеку, делают ремонт и потом продают подороже уже на вторичном рынке. Это перегревает рынок ипотеки, — пояснила Пожарская в комментарии «Радио 1».
В январе–августе 2023 года в Москве выдали около 23,3 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека». Об этом 19 октября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.