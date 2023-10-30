Эксперт оценила снижение спроса на ипотеку в России

Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская положительно оценила снижение спроса на ипотечные кредиты. Она отметила, что рынок ипотечного жилья в России перегрет.

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Пожарская отметила, что многие россияне пренебрегают правилами льготной ипотеки и покупают по программе не одно жилье, а несколько. Некоторые совершают покупку по сниженной ставке, чтобы позже продать подороже. Данные факторы перегревают рынок недвижимости в России. Из-за этого те россияне, которым действительно нужно жилье, не могут совершить сделку.

Эксперт уточнила, что цены на новостройки не падают, несмотря на то, что застройщики указывают на то, что у них не реализовано большое количество квадратных метров.

— Это связано с тем, люди берут квартиру по льготной программе в ипотеку, делают ремонт и потом продают подороже уже на вторичном рынке. Это перегревает рынок ипотеки, — пояснила Пожарская в комментарии «Радио 1».