Специалисты объяснили растущий спрос на микроквартиры

В России зафиксировано существенное увеличение спроса на микроквартиры. Речь идет о крупных городах страны, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

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Так, в столице РФ он продемонстрировал рост почти в три раза, а в Санкт-Петербурге — в два раза.

По словам опрошенных газетой экспертов, количество сделок по приобретению квартир площадью до 30 кв. метров увеличилось в связи с активизацией инвесторов. В настоящее время они торопятся вложить денежные средства в жилье из-за роста в стране ключевой ставки, указывают специалисты.

В «НДВ Супермаркет Недвижимости» отметили, что в январе в Москве продали 675 таких квартир, в сентябре — 1843. В GloraX наблюдают рост спроса на компактное жилье более чем на 50% в Санкт-Петербурге в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики спрогнозировали сохранение спроса на такие объекты на высоком уровне, говорится в материале.