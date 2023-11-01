В России отметили снижение интереса к курортным новостройкам

По информации издания, за год количество сделок с элитными новостройками может снизиться почти в полтора раза. Покупатели сомневаются в выборе из-за общего перегрева этого сегмента рынка и выросших за последний год более чем втрое цен. В итоге на первичном рынке элитной недвижимости в Сочи может быть заключено не более 40 сделок, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.